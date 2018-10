Detran-AL promove leilão com mais de 200 veículos apreendidos

Data: 29/10/2018



O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL) leiloa, no dia 8 de novembro, mais de 200 veículos apreendidos por infrações de trânsito. O evento acontece às 10h, no prédio sede do órgão na Cidade Universitária, parte alta de Maceió.

Todos os 236 veículos apreendidos, entre carros e motocicletas, e que não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos serão leiloados no estado de conservação em que se encontram.

De acordo com o Detran, o valor do arremate poderá ser pago integralmente à vista no ato da arrematação; ou por meio de uma caução de 30% e o restante do valor no prazo máximo de dois dias úteis.

Além do modo presencial, o leilão será transmitido ao vivo na internet e pode ser acessado no site da agência que organiza o evento.

Ainda segundo o órgão, poderá participar do leilão qualquer pessoa, física ou jurídica, e é vedada a participação de menores de idade, de servidores do Detran ou que estejam à disposição do órgão de trânsito.

Os interessados em participar do leilão online deverão se cadastrar no portal do leiloeiro, observando as regras ali estabelecidas e aceitando as condições de vendas previstas para o certame. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma online.

Já os participantes na modalidade presencial serão previamente cadastrados na recepção de acesso ao leilão, sendo necessário apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de endereço, e, quando for o caso, procuração do representante legal da pessoa jurídica ou do licitante no caso de pessoa física.

Visitação

Os veículos que serão leiloados poderão ser visitados a partir da próxima segunda (5), no pátio do leiloeiro oficial, situado na Rua Vereador José Raimundo dos Santos, s/n, quadra 06, no Antares.

As visitações seguem até a quarta (7), das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Em caso de dúvidas ou mais informações os interessados deverão entrar em contato através dos telefones 3373-813, 98833-8516, 98882-9826, 98833-9305 das 8h às 14h em dias úteis.

Fonte: G1/AL