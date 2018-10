Divulgado resultado final do concurso da Polícia Militar de Alagoas

Data: 30/10/2018



O Cebraspe (antigo Cespe) divulgou, na tarde desta terça-feira (30), o resultado final da prova do concurso público para soldado da Polícia Militar de Alagoas. A organizadora do concurso havia emitido comunicado oficial sobre adiamento para hoje, no último dia 26, data anteriormente prevista para o anúncio dos aprovados nesta primeira etapa do certame.

Além do resultado final dos aprovados na prova objetiva, a organizadora do concurso também trouxe informações sobre a convocação para a avaliação médica, e sobre a convocação para preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), para fins da comprovação documental e investigação social.

O resultado pode ser visualizado clicando aqui.

Ainda segundo o edital, avaliação médica de saúde física e mental deve ser realizada no dia 25 de novembro deste ano, O candidato deverá acessar o site da organizadora, a partir do dia 12 de novembro, para verificar local e horário da análise.

Já a ficha de confidencialidade (FIC) deve ser preenchida por meio de formulário eletrônico disponível na página do CESPE/Cebraspe, entre os dias 31 de outubro de 2018 e 4 de fevereiro de 2019.

O Concurso

Com um total de 28728 inscritos para as 500 vagas de ampla concorrência, este último certame da PM tem uma demanda de 57,6 por vaga. Além da próxima fase de avaliação médica, ainda haverá as etapas de teste de aptidão física, e comprovação documental e investigação social, ambas de caráter eliminatório.

Fonte: Gazetaweb