UPA de Penedo fecha o mês com várias ações alusivas ao Outubro Rosa

Data: 30/10/2018



Um mês inteiro dedicado à prevenção dos canceres de mama e colo de útero. E a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo (UPA) não ficou fora da campanha e durante todo o mês de outubro, preparou uma programação especial para as mulheres que chegassem até a unidade de saúde em busca de atendimento.

Com profissionais presentes durante todo o mês fazendo orientações preventivas às pessoas que aguardavam por atendimento, as mais diversas dúvidas foram surgindo e casos de encaminhamento para especialistas foram diagnosticados, possibilitando que as pacientes pudessem buscar de forma imediata o tratamento para obter a cura para males que podem levar a algo mais sério ou até a morte, caso não tivesse sido diagnosticado precocemente.

O Dia ‘D’ do Outubro Rosa na UPA, aconteceu no dia 25, quando as mulheres que estiveram na unidade, puderam participar de um reforçado café da manhã, obtiveram atendimento direcionado à prevenção do câncer de colo de útero e mama, participaram de atividades físicas, receberam sessões de embelezamento com tratamento capilar e para mãos e pés, além de receberem vários brindes com alusão ao Outubro Rosa.

Para a Diretora da Rede de Urgência e Emergência, Camylla Ataíde o Dia D foi apenas uma forma de inserir a UPA no cronograma de ações do Outubro Rosa da Secretaria Municipal de Saúde, sendo lembrado por ela que o atendimento ao paciente penedense na UPA é algo que tem sido feito com muito comprometimento por toda a equipe que desempenha suas funções durante todo o ano.

Os indicadores positivos e o foco preventivo tem sido acompanhado de perto pelo Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, que se mostrou otimista com os avanços da saúde no município de Penedo não poupando elogio as equipes que tem buscado dar aos usuários do SUS na cidade ribeirinha um tratamento ágil e mais humanizado. “Os números positivos falam por si e comprovam que estamos no caminho certo, avançando cada vez mais”, disse Pedro Madeiro.

Fonte: Ascom/PMP