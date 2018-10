Aulão “Pé na Universidade” é realizado no auditório da Faculdade Raimundo Marinho

Data: 31/10/2018



A Prefeitura de Penedo em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (SELAJ) realizou na última terça-feira (30), no auditório da Faculdade Raimundo Marinho (FRM), a 4ª edição do evento Pé na Universidade, com a presença de professores especialistas nos temas abordados pelo Enem, além do material pedagógico necessário para o acompanhamento da aula. O evento foi uma oportunidade para os alunos que irão fazer o Enem- Exame Nacional do Ensino Médio, reforçarem os seus conhecimentos, visando o ingresso em faculdades e universidades.

O objetivo do 4º aulão, “Pé na Universidade” foi oferecer para os jovens uma oportunidade se preparem melhor para a prova. Com inscrições gratuitas, os participantes também receberam um certificado de participação, que possibilitará um desconto de 20% na matrícula da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Aproximadamente 300 jovens participaram do aulão, no período de 9h até as 16h, que também contou com o apoio da Coordenadoria Municipal da Juventude.

A Secretária municipal de Cultura Aline Costa destacou a importância da educação na vida dos jovens, para melhor se prepararem para o mercado de trabalho, na qual o ensino superior exerce um papel imprescindível.

“Por sabermos o quanto educação transforma a vida das pessoas, não abrimos mão das ações que facilitem o acesso ao conhecimento e à realização dos sonhos de nossa juventude.

Agradeço a todos os envolvidos na realização do ‘Pé na Universidade’, e que fizeram dos nossos jovens mais preparados para o ENEM”, destacou.

Fonte: Ascom/PMP