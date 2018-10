Marcelo Beltrão promove reunião entre Desenvolve e Prefeitura de Penedo para facilitar acesso ao crédito

Data: 30/10/2018



Em uma ação que visa diminuir a burocracia e facilitar o acesso ao crédito para comércio, setor de bens e serviços, e turismo, representantes da Desenvolve – Agência de Fomento de Alagoas, estiveram em Penedo nesta terça-feira (30). A iniciativa foi do deputado estadual eleito, Marcelo Beltrão (MDB), que reuniu a Agência Desenvolve e a Prefeitura de Penedo para discutir sobre as perspectivas para o desenvolvimento econômico e linhas de crédito na região.

Durante o período eleitoral, em visita a Penedo e demais municípios da região Sul do estado, uma das demandas mais ouvidas pelo deputado eleito Marcelo Beltrão (MDB) dos comerciantes e empresários das mais diversas áreas foi sobre o fortalecimento do comércio, turismo e da economia do município. Diante das solicitações, a reunião foi promovida para que fossem discutidas formas de facilitar o acesso destes empresários às linhas de créditos.

“Nossa ideia é diminuir a burocracia para os comerciantes e oferecer o acesso ao crédito com mais agilidade, possibilitando uma movimentação maior do comércio já neste final de ano. Colocar a Desenvolve a disposição também do setor de bens e serviços e do turismo, além dos municípios circunvizinhos. Estamos iniciando o trabalho mesmo antes da posse porque nosso objetivo é fazer esta ponte entre o Estado e Município para fortalecer o comércio, gerando emprego e renda”, explicou Beltrão.

Durante a reunião, os empresários participantes apresentaram as principais dificuldades encontradas para o acesso ao crédito e esclareceram dúvidas sobre o serviço. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Penedo, Pedro Soares, o município tem um convênio com a Desenvolve, mas os interessados ainda tinham uma grande dificuldade de acesso às linhas de crédito devido à burocracia.

“Com a intervenção do deputado eleito Marcelo Beltrão, encontramos, junto a Desenvolve, uma forma de desburocratizar o acesso ao crédito para os empresários de Penedo. Iremos disponibilizar um funcionário da Secretaria que vai cuidar de toda a parte de documentação e nós encaminharemos para a Agência, que vai fazer a avaliação para liberar ou não o crédito, tornando o processo mãos ágil”, explicou o secretário.

O diretor de Desenvolvimento e Projetos da Desenvolve, Israel Lessa, parabenizou a iniciativa do deputado eleito Marcelo Beltrão e garantiu a parceria da Agência de Fomento com a Prefeitura de Penedo.

“A participação do Marcelo é muito importante para aproximar o órgão estadual dos órgãos do município, e fazer com que nossos serviços cheguem na população. Juntos vamos fazer com que as coisas aconteçam no município”, disse Israel Lessa.

Fonte: Assessoria