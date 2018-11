Cidade histórica de Penedo passa a integrar portfólio de vendas da CVC

Data: 01/11/2018



A CVC, maior operadora de turismo da América Latina, incluiu a cidade histórica de Penedo, localizada no Baixo São Francisco, em seu portfólio de vendas. Na quarta-feira (31), em visita técnica à cidade, o executivo da operadora com base em Alagoas, Airan Cal, fechou negociação tarifária com bloqueio de apartamentos para os pacotes oferecidos no Brasil e na América Latina.

A inclusão do destino no portfólio da CVC é fruto de uma articulação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com a Prefeitura de Penedo.

“Estamos muito felizes com a chegada da maior operadora de turismo da América Latina à bela cidade de Penedo. Esse já era um pleito muito antigo da população local, que sentia falta da chegada do desenvolvimento atrelado ao turismo. E essa ação do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Penedo e com a própria CVC, foi fundamental para que, agora, a cidade possa começar a colher os frutos, que é ter o turismo desenvolvido e crescendo cada vez mais dentro do seu território”, explicou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito.

A visita técnica contou também com a participação do diretor executivo da WS Receptivo, Waldir Silva, empresa responsável pelo receptivo da CVC em Alagoas. A comitiva fez uma city tour pelo sitio histórico de Penedo, além de uma visita ao hotel São Francisco, um dos mais antigos do Nordeste.

“Esse é um produto inovador, que passa a vender Alagoas não só como destino de ‘Sol e Mar’, mas, também, como destino histórico e cultural. Um dos projetos que temos agora é a realização de um rodoviário de três dias, toda semana, que já está sendo lançado no portal da CVC, além de um ‘bate e volta’ de Maceió, que já passa a operar neste final de semana”, explicou o diretor executivo.

A Sedetur tem realizado várias ações para fortalecer o turismo na região Caminhos do São Francisco. Somente este ano, a Secretaria capacitou cerca de 100 agentes e operadores de viagens nacionais e internacionais para a venda do destino.

Além disso, a Secretaria investe na promoção de qualificação de mão de obra local, com a capacitação de quem trabalha diretamente com a atividade turística, por meio do programa Capacita Sedetur, além de realizar articulações com as principais operadoras de viagens do país e divulgar o destino em feiras e eventos nacionais e internacionais.

Fonte: Agência Alagoas