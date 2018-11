Enem: candidatos alagoanos devem ficar atentos a horário diferenciado para evitar atrasos

Data: 01/11/2018



Os candidatos alagoanos que irão se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos ao horário diferenciado para abertura dos portões para evitar atrasos. É que este ano, o primeiro dia de provas coincide com o início do horário de verão e mesmo sem entrar no fuso especial, em Alagoas, haverá mudança nos horários.

Seguindo o horário oficial de Brasília, em Alagoas os portões abrirão às 11h, em horário local (12h no horário de Brasília) e fecharão uma hora depois, às 12h, em horário local (13h no horário de Brasília). O início das provas será às 13h30, no horário da capital federal.

Os horários serão iguais no segundo dia de prova, no domingo seguinte, 11 de novembro.

Em Alagoas:

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas em 4/11

17h30 – Término das provas em 11/11

Apesar de faltarem apenas três dias para a prova, muitos candidatos ainda não sabiam da mudança. É o caso da administradora Janaína Ferreira, que foi pega de surpresa. “Eu fiquei sabendo que talvez houvesse adiamento do início do horário de verão, por isto estava me planejando para chegar no local de prova apenas às 12h, mas agora terei que refazer meu planejamento para o domingo para não perder a prova”, explicou.

Outra coisa que merece a atenção dos candidatos é a atualização automática dos aparelhos celulares, fato que aconteceu na última semana e confundiu muita gente. “Além de tudo ainda teve os celulares que mudaram de horário sozinhos. Acho que esse episódio ainda confundiu mais as informações a respeito do horário de verão e quando ele realmente começaria”, concluiu a candidata.

Horários em outros estados

Para evitar que os candidatos se confundam o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) preparou uma tabela com os horários de fechamento do portão:



Os candidatos do DF e dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás deverão adiantar os relógios em uma hora e nestes estados os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também entram no horário de verão, mas como atualmente eles já têm um fuso com uma hora atrás de Brasília, a diferença permanece a mesma, com portões abertos às 11h e fechados às 12h, em horário local.

No Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe os portões também serão abertos às 11h e fechados às 12h, seguindo o horário local.

No Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste), Rondônia e Roraima, os portões abrirão às 10h e fecharão às 11h.

No Acre e nos 13 municípios da região sudoeste do Amazonas (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga), os portões abrirão às 9h e fecharão às 10h.

Fonte: AL24horas