Previsão do tempo aponta sol para todas as regiões de Alagoas

Data: 01/11/2018



O feriadão em Alagoas tem previsão de sol em todas as regiões. De acordo com a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) o tempo fica firme durante o final de semana, com temperaturas em torno dos 37° C no Sertão.

Para esta sexta-feira (2), o prognóstico climático é de tempo aberto nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Os termômetros devem marcar 31° C no Litoral, e 37° C no Sertão.

No sábado (3), o sol permanece por todo Estado de Alagoas e também com altas temperaturas, ficando entre 32° C no Litoral e 38° C no Sertão.

Para o domingo (4), a previsão se mantém com predomínio de sol em todas as regiões e os termômetros continuam marcando 32° C no Litoral e 38° C no Sertão.

A previsão do tempo é atualizada diariamente no site www.semarh.al.gov.br na plataforma “Tempo e Clima” e também está disponível no aplicativo Semarh Tempo Alagoas disponível para Android.

Fonte: Agência Alagoas