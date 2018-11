Uncisal inaugura espaço de apoio para atendimento de crianças com microcefalia

Data: 01/11/2018

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) inaugurou um espaço de apoio às crianças portadoras da síndrome congênita do Zika vírus atendidas pela instituição, que é referência no atendimento a casos de microcefalia no estado.

O “Espaço Família”, como foi chamado, serve como um ponto de suporte para os pais que levam seus filhos para receberem o atendimento especializado na universidade, com consultas e terapias, e acabam passando muitas horas no local.

A sala conta com sofá, poltrona para amamentação, TV, trocador, carrinhos de transporte, pia e utensílios domésticos para a preparação de refeições. Segundo a assessoria da universidade, em breve, o espaço deve ser ampliado para incluir também um banheiro exclusivo para os pacientes.

A Uncisal informa que a inauguração do espaço atende a uma solicitação da Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas, instituição que reúne mães de crianças portadores da síndrome congênita do Zika vírus. A obra contou com a colaboração da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e doações de voluntários.



Fonte: G1/AL