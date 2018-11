CRB vence Boa Esporte e se afasta da zona de rebaixamento

Data: 03/11/2018



O CRB venceu o confronto contra o Boa Esporte por 2 a 1. A partida, válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceu na tarde deste sábado, 03, no Estádio Rei Pelé, no Trapiche da Barra.

Com o resultado, o Galo soma 38 pontos e continua em busca da permanecia na Série B na 16ª colocação. Já o Boa Esporte tem 29 pontos e continua na lanterna.

Na próxima terça-feira, 6, o CRB enfrenta o Juventude no Estádio Rei Pelé a partir das 21h30. O Boa Esporte duela contra Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

O Jogo

Na etapa inicial, CRB apresentou mais chances de gol e foi melhor em campo. O Galo abriu o placar aos 11 minutos após uma cobrança de pênalti. No início da jogada, Edson Ratinho foi derrubado por Jadson e o árbitro marcou penalidade máxima. Willian Santana cobrou o pênalti e bateu com personalidade no canto direito do goleiro Darley.

Na etapa complementar, o CRB não apresentou a mesma performance em campo, deu espaço para o time adversário, que empatou aos 40 minutos com um gol de Bruno Tubarão. Contudo, o Galo reage e amplia o marcador aos 43 minutos. Everton Sena aproveitou uma falha do goleiro Darley e desviou a bola para o fundo das redes.

“Eu não queria que fosse assim, sofrido. A nossa equipe nunca desistiu e estamos chateados com os torcedores que desistiram antes da gente e foram embora antes do segundo gol. CRB é o que é por causa do torcedor. Fizemos o primeiro tempo impecável até o primeiro gol, mas tivemos falhas depois. Estou ciente que estamos em débito com torcedor que esperava muito mais da gente, mas pedimos que o torcedor não nos abandone”, disse Edson Ratinho, autor do primeiro gol do Galo.

Ficha técnica

CRB

1- João Carlos

2- Edson Ratinho

3- Everton Sena

4- Anderson Conceição

6- Rafael Carioca

5- Claudinei

8- Serginho

7- Willians Santana (14- Luiz Otávio)

10- Felipe Menezes (17- Renan Oliveira)

11- Iago

9- Rafael Costa (18- Alípio)

Técnico: Roberto Fernandes

Boa Esporte

1- Darley

2- Helder

3- Caíque

4- Luan

6- Jadson (17- William Barbio)

5- Cloves

8- Daniel Cruz (20- Bruno Tubarão)

7- Thallyson

10- Machado

11- Alyson

9- Manoel (19- Douglas Baggio)

Técnico: Tuca Guimarães

Arbitragem

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (CBF/SP);

Auxiliar 1: Anderson José de Moraes Coelho (CBF/SP);

Auxiliar 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (CBF/SP);

4º árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF/AL).

Fonte: AL24horas