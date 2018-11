Jovem é preso com quase 1 kg de drogas embaixo da cama

Data: 03/11/2018

O jovem Alessandro José dos Santos, de 21 anos, foi preso durante a madrugada desta sexta-feira (2), com quase um quilo de drogas, no bairro do Feitosa, na parte alta de Maceió.

De acordo com as informações do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o suspeito foi abordado durante uma ronda de rotina de uma guarnição da Radiopatrulha (RP).

Ao avistar a PM, o suspeito entrou em casa e os militares, com sua autorização, entrou na residência e realizou buscas.

Embaixo da cama de Alessandro foram encontrados 378 gramas de maconha, 580 gramas de cocaína, uma balança de precisão, uma sacola com pinos, um aparelho celular e uma quantia de R$192 em espécie.

Alessandro e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes II, localizada no Complexo de Delegacias Especializadas (Code), para a realização dos procedimentos necessários.

Fonte: AL24horas