Mulher é resgatada após ser levada pela correnteza em lagoa

Data: 03/11/2018



Militares do Corpo de Bombeiros localizaram, com vida, uma mulher que havia desaparecido após mergulhar na Lagoa Mundaú, em Maceió. Familiares de Ana Paula dos Santos, de 36 anos, acionaram o Grupamento de Salvamento Aquático (GSA), na tarde deste sábado (03), após constataram que a moça não retornou após entrar na água.

Segundo informações do coronel Burity, a vítima do afogamento mora próximo à lagoa e estava em casa com a mãe. Em certo momento, por volta das 15h30, Ana foi mergulhar e populares viram quando ela foi levada pela correnteza.

“No fim da tarde, uma jangada estava passando do outro lado da Lagoa, avistou e socorreu Ana, visivelmente transtornada. O bote do corpo de Bombeiros encontrou com essa jangada e seguiu com os procedimentos. Felizmente tudo acabou da melhor forma e ela foi levada para sua família”, contou.

Fonte: Gazetaweb