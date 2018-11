PT pede ajuda da militância para conseguir quitar gastos da campanha de Haddad

Data: 03/11/2018



Acostumado a ter na sua militância uma grande força em todas as campanhas, o PT pediu uma ajuda diferente a seus seguidores no Twitter nesta sexta-feira (2). Mesmo com o resultado das urnas apurado e confirmada a derrota do partido na disputa presidencial das eleições 2018, o PT pediu doações para conseguir quitar os gastos da campanha de Fernando Haddad à Presidência.

Pela rede social, o PT pediu ajuda para conseguir arrecadar pelo menos R$ 4,3 milhões que faltam ser pagos segundo a prestação parcial de contas do partido feito à Justiça Eleitoral. Esse valor é o resultado da diferença entre os gastos de R$ 37.139.413,69 e a arrecadação de R$ 32.783.181,36 declarados até o momento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desse total, o PT já pagou R$ 31.484.207,07.

Os valoes reais, no entanto, deverão ser bem maiores do que os atuais já que boa parte dos gastos de campanha no segundo turno e da arrecadação ainda não foram atualizados no site do TSE. O problema é que a tendência é que o rombo só aumente já que as despesas aumentam mais rápido do que as receitas.

Em um dos links compartilhados pelo PT no post que pede doações, o partido informa que vai manter a arrecadação online aberta até o dia 15 de novembro e afirma que “a campanha chegou ao fim, mas a luta e a resistência precisam continuar”.

Na sequência, a nota assinada pela Agência PT de Notícias no site oficial do partido afirma que “continuaremos a lutar contra o neoliberalismo e o fascismo”, contra “à retirada de direitos, à Previdência, a criminalização dos movimentos sociais e da esquerda brasileira” que “já estão sendo articuladas pela dupla Temer-Bolsonaro”.

Fonte: Último Segundo – iG