CRB terá alterações hoje no Rei Pelé…E o CSA faz o jogo clássico no Ceará diante do líder Fortaleza

Data: 06/11/2018

O CRB realizou último treino na tarde de ontem com portões fechados, quando o técnico Roberto Fernandes definiu o time que vai enfrentar o Juventude, logo mais às 20h30, no Estádio Rei Pelé, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Para este jogo, o treinador alvirrubro pode voltar a utilizar o lateral-esquerdo Paulinho, que vem de suspensão. Em contrapartida, perde o meia Felipe Menezes, pois recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Boa Esporte. O Galo encara o jogo como “decisão”, já que a vitória pode espantar o rebaixamento.

A vitória contra o Boa Esporte no último sábado (3) cumpriu a primeira parte da missão de fazer seis pontos nesta sequência de dois jogos seguidos em Maceió. Buscando esse objetivo, o grupo já entrou em regime de concentração desde esse domingo e todo o foco está voltado em vencer o Juventude.

Este será mais um confronto de “seis pontos” porque apenas três pontos separam as duas equipes. Porém, o Galo tem duas vitórias a mais em relação ao Juventude: nove contra sete. O clube gaúcho é o primeiro a abrir a zona do rebaixamento. Já o CRB é o primeiro fora da zona do rebaixamento. A preocupação do técnico Roberto Fernandes está na criação do meio-campo.

Sem Felipe Menezes lutam pela posição Diego Rosa, Leílson e Renan Oliveira. A meta é deixar o time ofensivo até porque vai para mais um jogo em casa. Sobre a lateral esquerda, isso não problema porque se Rafael Carioca não for mantido entra Paulinho em seu lugar. Uma provável escalação do CRB para enfrentar o Juventude: João Carlos, Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca (Paulinho); Claudinei, Serginho, Renan Oliveira (Diego Rosa ou Leílson) e Willians Santana; Rafael Costa e Iago.

CSA TEM DÚVIDA NA ZAGA

O técnico Marcelo Cabo, do CSA, precisou fazer uma mudança de última hora na programação para o jogo contra o Fortaleza, logo mais às 20h30, no Castelão. Lesionado, o zagueiro Leandro Souza teve que voltar a Maceió e, assim, o treinador convocou Rony para integrar o grupo que está preparado para enfrentar o líder da Série B.

Leandro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na vitória contra o Sampaio Corrêa e, por conta disso, não tem condições de enfrentar o Leão do Pici.

Fortaleza e CSA dois destaques da Série B, deverão fazer um grande duelo na noite de hoje. O Leão do Pici é o líder da Série B, com 64 pontos, e já garantiu acesso para a Série A de 2019. O Azulão é o vice-líder da competição com 57 pontos e, segundo o site Infobola, tem mais de 90% de chances de chegar à Primeira Divisão do Brasileiro do próximo ano.

Ontem o técnico Marcelo Cabo comandou um trabalho leve na capital cearense, definindo o time que só será conhecido logo mais nos vestiários do Castelão. Sem Leandro Souza, cogita-se o retorno de Elivelton, que teve boa atuação contra o Guarani em Campinas (SP). Esta foi sua última exibição na equipe, pela 28ª rodada, ainda em setembro (dia 22).

Às 20h30 desta terça-feira, na Arena Castelão, haverá um confronto de líder contra vice-líder: o Fortaleza soma 64 e o CSA 57 pontos. Provável escalação azulina: Lucas Frigeri, Celsinho, Elivelton (Matheus Lopes ou Rony), Xandão e Rafinha; Yuri, Dahwan (Pio), Didira e Daniel Costa; Hugo Cabral e Walter.

Blog com Gazetaweb e Globoesporte/AL