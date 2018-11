Exame revela que criança sofreu violência física antes de morrer em Rio Largo

Data: 06/11/2018

Um exame do Instituto Médico Legal (IML) confirmou nesta terça-feira (6) que a criança de 2 anos levada pelo padrasto a um hospital em Rio Largo sofreu violência física antes de morrer.

O padrasto do menino foi detido suspeito de agredir o garoto, mas foi liberado por falta de provas.

O G1 conversou pela manhã com o delegado Lucimério Campos, que disse que estava aguardando o resultado da necropsia para ser saber a causa da morte e, com isso dar prosseguimento às investigações.

Após a divulgação do exame, a reportagem tentou um novo contato com o delegado, mas não conseguiu.

O laudo cadavérico revelou que o menino morreu devido a uma hemorragia interna aguda por ação de instrumento contundente.

O caso foi registrado na segunda (5), dia em que o menino deu entrada no Hospital Ib Gatto Falcão. Ele morreu na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 30 anos chegou ao hospital dizendo que o enteado havia caído em casa.

Após o óbito, o corpo dele foi recolhido ao IML da capital.

De acordo com a perita médica legista responsável pelo exame de necropsia, Magda Palmeira, a criança foi vítima de violência física. Ainda segundo ela, o corpo apresentava hematomas no mediastino, hemotórax, lesão contusa no pulmão direito e equimose extensa no pulmão esquerdo.

A perita concluiu ainda que entre os vários ferimentos identificados durante a inspeção externa e interna, o laudo aponta uma grave lesão extensa de pâncreas, a qual partiu o órgão ao meio.

Também foi diagnosticado uma lesão extensa em quatro regiões da face ventral do fígado, e hematoma no hilo renal direito. Por fim, o exame evidenciou ausência de lesões na cavidade crania e descartou o abuso sexual.

O laudo completo com todas as informações será encaminhado para a delegacia distrital, que será responsável por apurar as causas das graves lesões.

Fonte: G1/AL