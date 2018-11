Concurso da prefeitura de Porto Calvo, AL, tem mais de 4.600 inscritos

Data: 06/11/2018



Mais de 4.600 pessoas se inscreveram no concurso público da prefeitura de Porto Calvo, região Norte de Alagoas. São ofertadas 159 vagas e os salários podem chegar até R$ 4 mil.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (6) pela Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), que contabilizou o total de 4.629 pessoas aptas a fazer a prova.

Já a concorrência foi publicada na segunda (5), no site da banca examinadora. O cargo mais disputado no certame é o de professor de educação infantil até o 5º ano, com 1.132 inscritos.

Em seguida, vem o cargo de vigilante escolar, com 633 pessoas inscritas, e auxiliar de serviços educacionais, com 625. No total, são 32 cargos ofertados pela prefeitura para ingressar no serviço público municipal.

Por outro lado, os cargos com menos pessoas inscritas são o de fiscal de tributos e agente de cadastramento imobiliário, com cinco inscritos cada.

O edital do concurso foi lançado em agosto deste ano, mas as inscrições haviam sido prorrogadas em outubro. Os candidatos tiveram 13 dias a mais para fazer a inscrição.

As provas ocorrem no dia 2 de dezembro e a data de divulgação do resultado está prevista para 28 de fevereiro de 2019.

São oportunidades que variam de valor conforme a escolaridade: fundamental (R$ 70,00), médio (R$ 90,00) e superior (R$ 120,00).

De acordo com a prefeitura, há mais de 18 anos funcionários concursados não são nomeados. O último concurso que tem pessoas efetivadas em Porto Calvo ocorreu em outubro de 1999.

Fonte: G1/AL