CSA adia título do Fortaleza, empata no Castelão e se aproxima do acesso

Data: 06/11/2018



O CSA estragou a festa do Fortaleza e evitou a conquista do título para o Tricolor na noite desta terça-feira (6). O Azulão arrancou o empate em 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, e conquistou um ponto importante na briga pelo acesso. O jogo valeu pela 35ª rodada da Segundona. Dodô abriu o placar aos 35′ da etapa inicial e Hugo Cabral empatou aos 36′ do segundo tempo.

Com o ponto fora de casa, o Azulão agora tem 58 pontos e retomou a vice-liderança no final da 35ª rodada. O Tricolor de Aço chegou aos 65 pontos e segue na liderança isolada. O Leão já pode conquistar o título da Série B na próxima rodada. Veja a tabela no fim da matéria.

Próxima rodada

O CSA tem confronto direto com o Atlético-GO no sábado (10), às 16h (de Alagoas), no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O Fortaleza joga com o Avaí também no sábado, às 16h30 (de Alagoas), na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Fonte: TNH1