MPF em AL ajuíza ação contra a Chesf por causa de mancha no Rio São Francisco em 2015

Data: 06/11/2018



O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF-AL) ajuizou uma ação civil pública contra a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) para que tome providência com o objetivo de evitar que novas manchas escuras apareçam no Rio São Francisco, além de cobrar indenizações que passam dos R$ 5 milhões, por conta da que surgiu em 2015.

O órgão ministerial divulgou a informação nesta terça-feira (6), mas a ação foi ajuizada em julho deste ano. Em outubro houve uma audiência de conciliação com a Chesf, realizada em Santana do Ipanema, que terminou sem acordo. Por conta disso, o processo segue tramitando.

Procurada pela reportagem do G1, a assessoria de comunicação da Chesf ficou de passar um posicionamento sobre o caso.

Essa ação é resultado de uma apuração feita pelo MPF, que concluiu que a mancha escura de 25 km de extensão que surgiu no rio no início de 2015 foi de responsabilidade da Chesf.

Como compensação pelos danos materiais ao meio ambiente, o MPF propõe o pagamento de valor não inferior a R$ 3 milhões de indenização. Já para indenizar os danos extrapatrimoniais causados à coletividade, o valor não deve ser inferior a R$ 2 milhões.

De acordo com o órgão, a companhia havia realizado uma operação de deplecionamento do reservatório de Delmiro Gouveia, no Sertão do estado, reduzindo o nível da água a um patamar que não era atingido desde 2005.

Apesar de observar as condições dadas pelo Ibama para o procedimento, a Chesf não executou a vazão por meio da saída mais profunda, a de água das turbinas.

Um relatório do Instituto do Meio Ambiente (IMA-AL) apontou que a medida acabou provocando o desequilíbrio ambiental, por causa da proliferação de microalgas fitoplanctônicas dinoflagelado ceratium(sp), que chegou a atingir uma extensão de cerca de 30 km no leito do rio.

Por conta do surgimento da mancha, a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) chegou a suspender o abastecimento de água em nas cidades de Delmiro Gouveia, Pariconha, Olho D’Água do Casado, Água Branca, Mata Grande, Canapi, Inhapi e Piranhas, afetando mais de 100 mil pessoas.

Além de cobrar indenizações, o MPF requereu liminarmente, por meio dos procuradores da República Manoel Antonio Gonçalves e Bruno Jorge Lamenha Lins, que a Chesf não realize novos deplecionamentos em quaisquer reservatórios que integrem o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e da UHE Xingó sem cumprir as medidas estabelecidas em autorização ambiental concedida pelo Ibama.

A multa para cada novo caso de descumprimento dessas medidas foi fixada em R$ 6 milhões, valor 10 vezes maior que o da multa aplicada pelo IMA.

Na mesma liminar, o órgão ministerial requer que a Chesf seja obrigada a observar, quando realizar novos deplecionamentos, a adoção de medidas ambientais específicas, respaldadas pelo órgão ambiental competente, com o objetivo de diminuir o risco de elevação do nível de autrofização da superfície do leito do São Francisco.

Fonte: G1/AL