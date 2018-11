Resultado final do concurso do Ministério Público de Alagoas é publicado no Diário Oficial

Data: 07/11/2018



O resultado final do concurso público do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) foi homologado e publicado no diário oficial do Estado desta quarta-feira (07) e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela elaboração e aplicação das provas. O certame, que ocorreu no início do último mês de julho, contou com mais de 12 mil candidatos que disputaram 15 vagas e ainda formou cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior nas funções de Analista e Técnico do Ministério Público. O edital também reservou um percentual das vagas para candidatos negros e portadores de deficiência.

Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória por cargo/área, observado o preenchimento das vagas existentes do MPE/AL. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de tempo.

As provas objetivas para os cargos de níveis superior e médio foram compostas por 80 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com cinco opções e apenas uma resposta correta. Ao todo foram disponibilizadas 15 vagas, sendo três para o cargo de técnico e as demais para analista, distribuídas nas áreas de administrador de rede, comunicação social, área jurídica, desenvolvimento de sistemas, administração/gestão pública, assistente social, administrador de banco de dados, auditor do MP, contador do MP, engenheiro civil, psicólogo, biblioteconomista.

Veja resultado final AQUI

Fonte: MPE/AL