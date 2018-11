Mulher foge da delegacia de Penedo após ser presa suspeita de esfaquear a companheira, diz PM

Data: 08/11/2018



Uma mulher foi presa suspeita de esfaquear a companheira no bairro Vitória, em Penedo, região do Baixo São Francisco na quarta-feira (7). Contudo, segundo a Polícia Militar, Denise dos Santos da Silva, conhecida como “Barbie”, 38, fugiu da delegacia 2 horas depois de ser presa.

A reportagem entrou em contato com a delegacia do município, e os agentes disseram que não estão autorizados a passar informações sobre o assunto.

De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a irmã da vítima, identificada como Zoé Ferreira, 42, informou à polícia que ela foi esfaqueada no abdômen por Denise, e que as duas tinham um relacionamento. Ela não informou as possíveis causas do esfaqueamento.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Após rondas, militares conseguiram prender Denise no bairro da Cohab, na mesma cidade, e a encaminhou para o 82º Distrito Policial de Penedo. Porém, segundo militares do 11º BPM, cerca de duas horas após o crime, agentes da delegacia informaram que ela havia fugido do local.

A delegacia da cidade não quis informar se ela já foi presa novamente.



Fonte: G1/AL