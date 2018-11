Prefeito Marcius Beltrão entrega mais quatro automóveis à saúde municipal

Data: 08/11/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, acompanhado do Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, servidores públicos e a população em geral, entregou para a saúde municipal, na manhã dessa quinta-feira (8), mais quatro veículos Fiat Mobi, adquiridos com recursos próprios que objetivam atender a prestação de serviços à população penedense.

Com a entrega desses automóveis, a frota da Secretaria Municipal de Saúde, passa a contar com sete motos e vinte e dois automóveis entre os carros de apoio às ações administrativas da secretaria e transporte de pacientes em tratamento, além das ambulâncias para casos mais críticos. Além disso, Penedo foi o primeiro município a receber uma ambulância do SAMU nova, equipamento de extrema importância para atender os casos de urgência e emergência no município.

O Secretário de Saúde Pedro Madeiro afirmou também que até o final de novembro, chegará mais um veículo, dessa vez um micro-ônibus de 32 lugares, totalmente climatizado que dará ainda mais conforto e segurança, centralizando os pacientes de hemodiálise em um só horário de forma a otimizar o transporte. Além disso, salientou que enquanto outros municípios vivem em dificuldade por conta da crise econômica, Penedo avança na saúde com transparência e inovação na gestão.

“Agradeço ao Prefeito Marcius Beltrão que tem dado todas as condições para trabalharmos e também para que possamos economizar dinheiro e assim conseguir adquirir equipamentos que venham atender a saúde da população penedense, já conseguimos dois equipamentos de ultrassons novos, além de mamógrafo e tomógrafo que irão atender ao centro de diagnóstico totalmente reformado e modernizado”, destacou Madeiro.

O Prefeito Marcius Beltrão destacou as diversas ações realizadas pela Prefeitura de Penedo na zona urbana e também na rural, como entrega de ruas, ginásios de esportes, reformas de diversas escolas da rede municipal de ensino , construção da Praça Nadir Athayde no Centro Histórico, entre muitas outras . Também citou as visitas dos receptivos da CVC e Masterop, na qual Penedo é um destino nacional da CVC em Alagoas, alavancando o setor em Penedo e beneficiando toda a economia da região.

“Parabenizo a todos que fazem a administração municipal, avançamos com velocidade e qualidade, Penedo tem dado exemplo para o Brasil, a educação deu um salto de qualidade, reestruturamos todas as escolas, na saúde modernizamos toda a frota de veículos, enquanto em 2013 quando assumimos estava toda sucateada, são cinco ambulâncias novas, 12 veículos Fiat Mobi, nossa UPA está entre as mais modernas do país, o laboratório municipal realiza exames com eficiência e entrega o resultado pela internet. Continuaremos avançando pois o trabalho está apenas começando”, enfatizou Marcius.

Fonte: Ascom/PMP