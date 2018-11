Prefeito de Penedo assina permissões de uso de áreas para a prática esportiva e cultural

Data: 08/11/2018



Na presença do vice-prefeito de Penedo Ronaldo Lopes (MDB), de secretários e vereadores, o prefeito Marcius Beltrão (PDT), assinou Termos de Permissão de Uso de Imóvel voltados à prática esportiva. No Gabinete nesta quinta (08), o gestor também oficializou a liberação de recursos através do Programa Bolsa Atleta. Três desportistas que irão participar da Corrida Internacional de São Silvestre foram beneficiados.

A primeira permissão foi assinada para o Grupo de Capoeira Mandingueiro, que a partir desta data fará uso das dependências da antiga extensão da Escola Douglas Apratto, localizada no início da Rua do Fogo, bairro Santo Antônio. O grupo dirigido pelo Mestre Bentinho atua com atividades culturais, esportivas e recreativas, que buscam contribuir com a formação das crianças também da comunidade.

“Nosso grupo e Penedo tem muito para agradecer. Marcius e Ronaldo são gestores que pensam na prática esportiva e na preservação da nossa identidade. Vamos retribuir o que estamos recebendo trabalhando muito para retirar mais e mais crianças da ociosidade e das ruas. O esporte e a cultura têm esse poder, basta o envolvimento de todos. Se cada um fizer a sua parte, podemos colocar as crianças no caminho do bem”, destacou Mestre Bentinho. O Grupo de Capoeira Mandingueiro acolhe 200 crianças e jovens de 05 a 18 anos, com aulas de capoeira, reforço escolar e educação física.

A Escolinha de Futebol Novos Talentos, também com seu papel de inclusão social reconhecido, a partir desta quinta (08), poderá fazer uso de forma oficial de uma área localizada no Aterro da Lagoa do Oiteiro. “Quero Agradecer primeiramente a Deus, ao prefeito Marcius e ao vice Ronaldo Lopes pelo apoio ao nosso projeto. Este é um momento de alegria que quero compartilhar com os amigos e a sociedade. Vamos construir nosso espaço e ampliar a estrutura. Assim, podemos trabalhar com mais crianças e proporcionar maior conforto, dando assim, nossa parcela de contribuição na prática esportiva e educacional”, comemorou Evanilson Nunes, fundador do projeto que atende 90 crianças e jovens entre 05 e 16 anos.

Para Marcius Beltrão, ambos os projetos são de inclusão social e de extrema importância para Penedo. “São dois projetos imprescindíveis que complementam o trabalho do serviço púbico e da atual administração. Projetos sociais que exploram o esporte, a cultura e o lazer. Esses também podem colaborar com o futuro dos nossos jovens e a sua plena integração na sociedade”.

Programa Bolsa Atleta e Corrida de São Silvestre

Em vigor desde 2017, o programa ajuda atletas da terra com até R$ 5 mil, para que possam participar de competições nacionais e internacionais. Ainda nesta quinta (08), o prefeito Marcius Beltrão assinou a liberação de recursos para três participarem da Corrida Internacional de São Silvestre. Foram contemplados os maratonistas: Marcos Bispo, José Carlos Santos e Valdeci da Costa. Cada um com a quantia de R$ 2.500,00.

“Apoiar o esporte é dever do Estado. Principalmente, os desportistas que conseguem se destacar na modalidade que praticam. Eles são exemplos para as futuras gerações. Assim, instituímos o Programa Bolsa Atleta com a Câmara de Vereadores, buscando incentivá-los a participar de competições nacionais e internacionais. Como contrapartida, queremos que estimulem nossas crianças, visitem as escolas e possam difundir a importância do esporte na vida de todos. Aos três penedenses que vão para a São Silvestre, boa sorte”, encerrou o prefeito Marcius Beltrão.

por Roberto Miranda