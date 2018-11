Comissão da Polícia Civil vai investigar operação que terminou com 11 mortos em Alagoas

Data: 09/11/2018



A Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas nomeou nesta sexta-feira (9) uma comissão de delegados para investigar as circunstâncias da operação que terminou com 11 suspeitos mortos na última quinta (8) em Santana do Ipanema, no Sertão.

A assessoria de comunicação da polícia afirmou que três delegados vão investigar a ocorrência: Eduardo Mero Campos, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); Bruno Emilio Macedo Teixeira, integrante da especializada; e o delegado Hugo Leonardo Oliveira de Vasconcelos, titular da Delegacia Regional de Santana do Ipanema (2ª DRP).

A assessoria afirma ainda que a Portaria com a designação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição de segunda-feira. O delegado Eduardo Mero será o presidente da comissão.

Dez dos mortos já foram identificados. Alguns deles eram naturais de Alagoas e outros de Pernambuco e de Sergipe.

O delegado Fábio Costa disse à TV Gazeta que a polícia foi recebida pelos suspeitos a tiros, e por isso, os agentes revidaram. Ele afirmou que os suspeitos estavam com grande quantidade de explosivos, fuzis, espingardas, pistola e o dinheiro roubado do banco.

Na casa onde a operação aconteceu tinha roupas jogadas no chão, cápsulas de munição, marcas de tiros nas paredes, móveis revirados e muito sangue.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas (OAB-AL) disse que vai cobrar da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Delegacia Geral e do Conselho Estadual de Segurança (Conseg) informações detalhadas sobre a ação policial.

Fonte: G1/AL