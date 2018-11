CSA empata sem gols com Atlético-GO e segue na luta pelo acesso

Data: 10/11/2018



Tensão máxima no Rei Pelé. O jogo deste sábado entre CSA e Atlético-GO foi disputado a cada lance, cada dividida. Dono da casa, o Azulão criou as chances mais claras, acertou a trave de Klever, mas não marcou. O empate sem gols mantém o CSA forte na briga pelo acesso, agora com 59 pontos, e diminui as chances do Dragão. Está com 53. Faltam ainda duas rodadas para o fim da Série B.

A próxima

O CSA vai encarar o Avaí no próximo sábado. Jogo decisivo. Segue no Rei Pelé e recebe o time catarinense às 17h (de Brasília). O Atlético-GO enfrenta o São Bento na próxima sexta, às 20h30 (de Brasília). Duelo está marcado para o Estádio Antônio Acioly, em Goiânia.

Primeiro tempo

O CSA começou o jogo em cima. No primeiro minuto, Rafinha bateu falta com muito veneno, Klever espalmou e a bola ainda bateu na trave. Aos sete, Celsinho levantou na área, Klever cortou e, de fora da área, Juan tentou encobrir o goleiro do Atlético. Saiu por muito pouco.

Depois, aos 17, Didira entortou o marcador e serviu a Juan, que bateu à meia altura. Klever fez um milagre e, no rebote, Yuri chutou pra fora. Depois dos 30, o Atlético saiu mais para o jogo, mas não chegou a ameaçar Frigeri. O CSA também perdeu o ímpeto inicial.

Segundo tempo

O segundo tempo foi tenso, muito nervoso. O Atlético-GO se assanhou aos 13 minutos. João Paulo acertou um chutaço de longe e Lucas Frigeri teve que se virar para defender.

O CSA ameaçou depois da entrada de Walter. Berola fez ótima jogada e serviu ao atacante, que bateu com muita categoria. Passou muito perto da trave. Depois, a bola cruzou a área do Atlético e do CSA, mas faltou o pé que balançasse a rede.

Nos acréscimos, Berola fez bela jogada individual e quase marca para o CSA. Na resposta, Pedro Bambu perdeu a chance mais clara do Dragão na partida. Foi o último lance.

Boletim financeiro

Público total: 17.686

Renda: R$ 445.790,00



Fonte: Globoesporte