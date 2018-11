Estado vai convocar aprovados no concurso da Educação, anuncia governador

Data: 09/11/2018



O governador Renan Filho garantiu, em transmissão ao vivo em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (9), que vai convocar, em breve, todos os 850 professores aprovados no concurso público da Educação. De acordo com Renan Filho, os profissionais já vão atuar em sala de aula a partir do próximo ano letivo, em 2019.

“Não faz nenhum sentido convocar o professor e ficar pagando seu salário sem colocá-lo em sala de aula”, observou o governador, que participou da live – transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram – ao lado do secretário executivo de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Tadeu Barros. Renan Filho garantiu que todas as 850 vagas para professor serão preenchidas e se houver alguma desistência, o Estado convocará o aprovado subsequente.

O secretário recordou que o resultado final da prova de títulos para o concurso da Educação foi divulgado no dia 1º de novembro. “Agora estamos na ‘cara do gol’ para começar a chamar todos os 850 aprovados e rechear o Estado em todas as 13 regiões com uma Educação cada vez mais eficiente”, afirmou Tadeu.

Durante a transmissão, Renan Filho voltou a afirmar que vai, a partir de 2019, promover concursos públicos anuais para as áreas da Educação e da Segurança Pública, embora menores em termos de vagas.

“A gente vai fazer concurso público todos os anos. Serão menores e com menos vagas. Eu compreendo que essa é uma a forma de democratizar o acesso e garantir ao cidadão maior previsibilidade para se preparar. Isso faz Alagoas diferente dos outros Estados, porque alguns não estão nem pagando a folha. Aqui a gente paga em dia, faz concurso público e dá mais oportunidades ao cidadão”, concluiu Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas