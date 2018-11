Leilão de veículos do Detran reúne mais de 400 participantes e 237 vendas

Data: 09/11/2018



Entre as mais de 400 pessoas que lotaram o pátio do serviço de vistoria do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), nesta quinta-feira (7), era possível notar olhares curiosos, atentos para qual seria o lance da vez. Ao todo, 237 veículos apreendidos e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos foram leiloados pelo órgão, todos ainda em condições de circulação.

O leilão teve também transmissão e participação online pelo site www.leiloesfreire.com.br. A analista de trânsito e integrante da comissão de leilão Graça Cardoso explicou que os veículos foram apreendidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que os proprietários tiveram 60 dias para se regularizar e obtê-los de volta.

“Muitas vezes, o valor da multa é superior ao valor do veículo, então o proprietário não se interessa em resgatar e os veículos vão para os pátios de apreendidos”, explica a servidora. O leilão é uma forma de se adquirir veículos em bom estado de conservação e por um valor inferior ao de mercado, visto que muitos foram arrematados por menos da metade do preço.

Além de proporcionar uma oportunidade de compra democrática aos alagoanos, o leilão de veículos ajuda a desocupar os pátios do Detran, contribuindo para a preservação do meio ambiente e poupando gastos administrativos ao órgão.

Muitos participantes adquirem os veículos para reformá-los ou vender as peças individualmente. É o caso do comerciante Joselito da Silva, que há anos trabalha na área. “Já convivo nesse mundo de leilões de veículos em Pernambuco, Maceió, Recife, Aracaju. Estou sempre em contato com os leiloeiros”, relatou.

No leilão desta quinta-feira, Joselito já havia comprado dez veículos e ainda pretendia adquirir mais: “Quero sair daqui com uns 50 ou 60”, afirmou. O comerciante elogiou a estrutura do órgão, que favorece a conservação dos veículos. “As motos estão todas novas e em bom estado. Pretendo comparecer nos próximos leilões do Detran”.

Fonte: Agência Alagoas