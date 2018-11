Deic divulga organograma de quadrilha morta em troca de tiros no Sertão de AL

Data: 12/11/2018



O delegado Fábio Costa, da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), divulgou, nas redes sociais, o histórico de crimes e a função de cada um dos 11 membros da quadrilha especializada em assaltos a banco e que foi morta em uma troca de tiros com a polícia, na última quinta-feira (8), em Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. A ‘empresa do crime’ funcionava de maneira organizada, com atividade de transporte de armas e organização de esconderijos.

De acordo com informações de Fábio Costa, um dos delegados que atuaram na força-tarefa, a quadrilha possuía membros ativos, com funções bastante específicas, que contava com coordenação, detonação de caixas eletrônicos, logística de carros e pontos de apoio para esconderijos e transporte de armas.

Alguns já tinham passagem pela polícia. Dentre eles, destaca-se a ação do explosivista Carlos Alberto de Lima, vulgo “Coquinho”, responsável por, pelo menos, 30 ataques a instituições financeiras do estado, nos últimos três anos.

CONFIRA ORGANOGRAMA DA QUADRILHA:

Manoel Bezerra de Almeida, vulgo ‘Matuto’

Líder interestadual da organização criminosa;

Cumpria pena no Presídio de Paulo Afonso/BA, tendo saído recentemente;

Várias prisões por roubo a banco nos estados do Pará, Ceará e Rio Grande do Norte.

Evandro de Paula Lima Silva, vulgo ‘Saulo explosivista’

Principal explosivista da organização criminosa interestadual e um dos mais procurados no Nordeste;

Participou de roubos em praticamente toda a região Norte/Nordeste;

Várias prisões por roubo a banco no estados da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte;

Foragido de um presídio potiguar desde 2012;

Em sua última prisão, houve troca de tiros com a PM na cidade Catolé do Rocha/PB;

Envolvimento em explosões de bancos e carros-forte na Paraíba e Rio Grande do Norte.

Cristiano Rômulo de Souza Rodrigues, vulgo ‘Rominho’

Preso em 2017 por integrar quadrilha de roubo a banco e a carro-forte em operação conjunta da CIPE caatinga PM/BA e GATI do 5º BPM/Petrolina;

Mandado de prisão em aberto em PE, onde era foragido por romper a tornozeleira eletrônica.

José Lutemberg Nogueira Santos, vulgo ‘Lutinho’ ou ‘Doutor’

Líder e principal articulador do núcleo alagoano;

Mandado de prisão em aberto pela participação no roubo ao Banco do Brasil, em 17 de setembro de 2018, em Igreja Nova/AL;

Responsável pelo apoio aos grupos oriundos de outros estados, providenciando a logística de carros, armas e pontos de apoio (esconderijos).

Carlos Alberto de Lima, vulgo ‘Coquinho’

Explosivista do núcleo alagoano;

Mandado de prisão em aberto pela participação no roubo ao Banco do Brasil, em 17 de setembro de 2018, em Igreja Nova/AL;

Em sua residência, na zona rural de Craíbas, foram apreendidos 25 kg de explosivos, arma e munições no início de outubro deste ano;

Desde 2015, atuando na função de explosivista, com participação direta em, pelo menos, 30 ataques a instituições financeiras do estado.

Adeildo de Souza Timóteo, vulgo ‘Del’

Cumpriu pena no sistema prisional alagoano por roubo a banco, tendo sido preso pela SERB/DEIC em abril de 2017;

Desde 2015, atuando junto com Coquinho e Doutor na grande maioria dos ataques a instituições financeiras em Alagoas.

Adjane da Silva, vulgo ‘Jânio’

Responsável pela logística de fuga, sendo amplo conhecedor das rotas no Sertão, que interligam AL e demais estados nordestinos;

Preso em junho de 2016 por porte ilegal de arma de fogo;

Participou, dando apoio logístico, a vários ataques a instituições financeiras no Sertão de AL e PE.

André Luiz de Morais Lima

Explosivista em ataques a bancos e carros-forte em todo o Nordeste;

Preso em setembro de 2016, pelo GATI e Patrulha Rural/PMPE, por roubo a banco;

Procurado pelas forças policiais de vários estados do NE.

Adriano Souza Silva Júnior, vulgo ‘Júnior Preto’

Respondia a processo em SE por envolvimento em roubo a banco;

Mandado de prisão em aberto pela participação no roubo ao Banco do Brasil, em 17 de setembro de 2018, em Igreja Nova/AL;

Responsável pelo transporte das armas entre os estados.

Josivan dos Santos, vulgo ‘Vanvan de Petrolina’

Responsável pelo fornecimento de explosivos, espoletas e cordel detonante para vários grupos de assalto a banco no Norte/Nordeste;

Era responsável por fazer a contenção e atirar contra as bases policiais nas cidades atacadas;

Era procurado por várias forças policiais por envolvimento em ataques a instituições financeiras em Alagoas, Pernambuco e Bahia.

Bruno Emanuel Batista Araújo, vulgo ‘Bruno de Angelim’

Preso no Piauí por fornecer armas para quadrilhas de roubo a banco em todo o Nordeste;

Ameaçou dois capitães da PM no Piauí;

Considerado um dos mais violentos do grupo;

Era responsável por fazer a contenção e atirar contra as bases policiais nas cidades atacadas.



