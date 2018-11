Segundo dia do Enem 2018 em Alagoas tem mais de 22 mil ausentes

Data: 12/11/2018



Mais de 22 mil candidatos de Alagoas não compareceram aos locais de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, realizado no domingo (11). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse número representa 25,5% do total de inscritos.

Os números do exame divulgados pelo Inep mostram que 87.978 estudantes se inscreveram para realizar as provas no estado. Destes, 65.543 compareceram, o que representa 74,5% do total. O número exato de ausentes foi de 22.434 candidatos.

O menor índice de ausentes foi registrado no Piauí, que teve 21,4%. Na sequência, aparecem Paraíba (24,7%), Sergipe (25,3%) e Alagoas, na quarta posição entre os estados com menor índice.

O estado com o maior número de ausentes foi Amazonas (37,5%), seguido de Roraima (34,5%) e Mato Grosso (34,2%).

A posição dos estados é a mesma registrada no primeiro dia de provas, entretanto, o número de ausentes foi maior.

Em todo o país, 29,20% dos 5,5 milhões de inscritos não compareceram aos locais de provas. Segundo o Inep, esse foi o menor índice dos últimos nove anos. Esse número corresponde a 1.610.681 faltosos.

Fonte: G1/AL