Suspeito de matar esposa grávida espancada com panela de pressão é preso e confessa, diz polícia

Data: 12/11/2018



A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (12) que Antônio Carlos dos Santos, 43, suspeito de matar a esposa grávida com uma panela de pressão e outros dois homens dias depois foi preso em Matriz de Camaragibe, na região Norte de Alagoas.

De acordo com o chefe de operações Mariano Sobrinho, do 93º Distrito Policial do São Luís do Quitunde, cidade onde o crime aconteceu, o suspeito foi preso na sábado (10) e confessou.

“Ele falou que matou a mulher durante uma briga em casa com uma panela de pressão. E os outros dois homens foram mortos porque não quiseram dar abrigo para ele, deram comida, deram roupa, mas disseram que não queriam ele lá, que ele fosse embora, ai ele disse que os matou ‘no cacete’”, disse Sobrinho.

O primeiro crime aconteceu há cerca de 20 dias. Maria Cristiane dos Santos, 34, estava grávida de 5 meses quando foi morta espancada com a panela de pressão na frente do filho do suspeito, de apenas 7 anos.

O outro crime foi cerca de 10 dias depois. Os corpos dos homens, que eram agricultores e foram identificados como Cícero Pedro e Genival Alves de Amorim, foram encontrados na zona rural do município. Segundo a polícia, o suspeito furtou uma quantia em dinheiro, se vestiu com roupas das vítimas e tentou fugir novamente.

Segundo a polícia, após os assassinatos, ele também ameaçou outras duas pessoas: a mãe da mulher, e o ex-companheiro da vítima.

Antônio Carlos foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de São Luís do Quitunde e deve responder por quatro homicídios, o da esposa e da filha, que ainda estava em sua barriga, e dos dois homens.

Fonte: G1/AL