Menino de 8 anos morre após ser atingido por tiro durante briga entre os pais

Data: 13/11/2018

Um menino de oito anos morreu após ser atingido por um tiro de espingarda calibre 12 no peito, que teria sido efetuado pelo pai durante uma discussão com a mãe do garoto, em um sítio na zona rural de Ibateguara, na Zona da Mata de Alagoas.

O menino, identificado como Thiago Pinheiro da Silva, ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de União dos Palmares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o relato da mãe do garoto, Carleane da Silva dos Santos, o pai do menino, identificado como Josivaldo da Silva Pinheiro, 27 anos, teria chegado a residência onde moravam após beber na casa da mãe dele.

“Eu já tinha dito a ele que iria embora com os meus filhos. Aí ele me encontrou na rua e começou a me bater, fomos pra casa e ele pegou a [espingarda] 12 em cima do rack, pensando que estava desarmada, e apontou pra mim, quando eu empurrei a arma ele disparou e pegou no menino, que estava perto de uma caixa”, descreveu a mãe da criança.



Fonte: TNH1