Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza Festival Gastronômico Sabores do Penedo

Data: 13/11/2018



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está realizando o Festival Gastronômico Sabores do Penedo, que selecionará o melhor prato feito por um estabelecimento da cidade, que tenha como ingrediente principal o Peixe Tilápia ou Carne de Sol. A escolha será feita por meio de uma enquete que terá inicio nessa quarta-feira (14), na Fanpage da Prefeitura de Penedo, os internautas selecionarão qual dos pratos, fornecidos pelos estabelecimentos comerciais participantes é o melhor.

De acordo com Fernanda Vasco, Turismóloga e Coordenadora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Penedo, o Festival Gastronômico Sabores do Penedo acontece de 14 de novembro a 2 de dezembro e será realizado nos próprios restaurantes, que criaram pratos a base de tilápia ou carne do sol.

Dessa forma, a ideia é fazer com que as pessoas possam provar essas delicias em cada ponto comercial e em seguida votar no que mais lhe agradou. O vencedor será oficializado a partir do dia 02 de dezembro deste ano, quando receberá uma premiação. O evento conta também com o apoio do SEBRAE e SENAC.

Estabelecimentos participantes:

Forte Mauricio de Nassau Restaurante / Nome do prato: Filé de Tilápia ao Forno

Perto de Casa Restaurante e Choparia / Nome do Prato: Tilapia do Chef

Restaurante e Lanchonete do Júnior / Nome do Prato: Filé de Tilápia ao Molho de Ervas Finas

Restaurante / Pizzaria / Pousada Yspeto’s – Nome dos Pratos: Peixe a Belamonier e Carne do Sol Lampião

Batataz Mania / Nome do prato: FILÉ DE TILÁPIA COM FRITAS

Oushe Burguer / Nome do Hambúrguer: RAPABURGUER

Fonte: Ascom/PMP