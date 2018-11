Alagoano 2019: arbitral mantém formato turno único e mata-mata e abre possibilidade do VAR

Data: 13/11/2018



A Federação Alagoana de Futebol convocou, nesta terça-feira (13), o Conselho Arbitral para discutir o Campeonato Alagoano 2019. O evento foi realizado durante a tarde em um hotel na orla de Ponta Verde e contou com a presença de dirigentes da Federação e dos clubes que vão disputar a competição no ano que vem.

A fórmula de disputa segue a da edição deste ano: turno único na primeira fase e mata-mata de ida e volta nas semifinais e finais. A mudança significativa é a redução no número de times participantes, que caiu de nove para oito.

Representantes

Estão confirmados no Alagoano 2019 os seguintes clubes: CSA, CRB, ASA, Murici, CEO, Dimensão Saúde, Coruripe e Jacyobá.

Calendário

O Estadual começa no dia 20 de janeiro e será encerrado dia 21 de abril.

Primeira fase

As oito equipes jogam entre si em turno único, totalizando sete rodadas. Classificam-se para as semifinais os quatro primeiros.

Semifinais

Na semifinal, o primeiro colocado da primeira fase enfrenta o quarto, enquanto o segundo pega o terceiro. Os times de melhor campanha na primeira fase mandarão o segundo jogo em casa.

Em caso de empate em pontos ganhos, o critério de desempate segue a ordem de melhor saldo de gols nas duas partidas. Se a igualdade for mantida, se classifica o time de melhor campanha na primeira fase.

Final

Na final, o mandante do jogo de volta será o time que tiver a melhor campanha somadas todas as fases anteriores. Em caso de empate em pontos ganhos, o melhor saldo de gols nas duas partidas é o primeiro critério para desempatar. Se o empate persistir, o campeão será decidido nos pênaltis.

VAR

A FAF incluiu a possibilidade de utilizar o Árbitro de Vídeo (VAR siglas em inglês) no artigo 28 do regulamento. O diretor de competições Luciano Sampaio deixou claro que é a própria Federação e a comissão de arbitragem que vão decidir se têm condições técnicas, materiais e a autorização da utilização pela CBF e a International Board.

Clássico

Como o CRB está concentrado na decisão com o Londrina, pela Série B do Brasileiro, o clube não enviou representantes no edital nesta terça. Mas o diretor de futebol Alarcon Pacheco esteve reunido na última segunda-feira com os dirigentes dos outros clubes e da Federação em reunião prévia.

Felipe Feijó propôs que o sorteio do mando de campo do Clássico das Multidões na primeira fase seja realizado nesta quarta-feira (14), às 15h, na sede da Federação Alagoana de Futebol, com representantes de CSA e CRB.

O time que ganhar o mando, vai jogar contra o ASA em Arapiraca.

A FAF adiantou também que os quatro primeiros colocados no Alagoano 2018 serão os mandantes nos quatro dos sete jogos da primeira fase em 2019.

Vagas

O campeão alagoano de 2019 conquista com as vagas para a Copa do Brasil 2020 e a fase de grupos da Copa do Nordeste 2020. O vice-campeão fica com uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.

O terceiro colocado também tem direito a uma vaga na Copa do Brasil 2020.

Série D

Como estabelecido previamente no regulamento anterior, por terem terminado o estadual deste ano em terceiro e quarto, respectivamente, ASA e Coruripe representam Alagoas na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019.

As duas vagas de Alagoas na Série D para 2020 serão preenchidas para o campeão e o vice do Alagoano 2019. Caso as equipes já estejam asseguradas em divisões superiores (casos de CSA e CRB), as vagas serão destinadas para o terceiro e quarto colocados.

Rebaixamento

Ao término da primeira fase, o clube que terminar na última posição será rebaixado para a Segundona do ano seguinte.

por Paulo Victor Malta/TNH1