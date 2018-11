Candidatos já podem requerer certificação do ensino médio à Seduc

Data: 14/11/2018



Os alagoanos que se submeteram ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2018 visando a certificação de conclusão do ensino médio já podem conferir suas notas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – www.inep.gov.br – e procurar a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para dar entrada na emissão de seu certificado ou declaração de proficiência.

Participantes do interior podem procurar a sede da Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima e, na capital, a Supervisão de Orientação e Inspeção Escolar, na Escola Estadual José da Silva Correia Titara, sala 13, no Cepa, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

De acordo com a supervisora de Orientação e Inspeção Escolar da Seduc, Juliana Cahet, desde o ano passado, quando o Encceja substituiu o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como instrumento de certificação de conclusão do ensino médio, duas mil pessoas foram certificadas.

“Não houve mudança no processo de certificação. As pessoas têm que trazer RG, CPF e os boletins de desempenho, caso queiram usar mais de um Encceja, ou do Enem até 2016, documentos estes que podem ser tirados online. A certificação pode ser requerida tanto na Seduc, em Maceió, como nas Gerências Regionais. A pontuação requerida para solicitar o documento é de cem pontos em cada área e cinco pontos na redação para poder ser aprovado”, explica Juliana.

Para obter mais informações sobre a emissão do certificado de conclusão do ensino médio pelo Encceja, os candidatos podem ligar para 3315-1217.

Fonte: Agência Alagoas