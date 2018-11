Coordenadoria da Juventude divulga em Penedo inscrições para o curso Portas abertas para a inclusão ofertado pela Unicef

Data: 14/11/2018



A Coordenadoria municipal da Juventude, juntamente com a Secretaria municipal de Cultura e o CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, está divulgando em Penedo, as inscrições para o Curso online de capacitação em Educação física inclusiva, versão EAD-Educação a Distância, denominado “Portas abertas para a inclusão”, realizado por meio do Instituto Rodrigo Mendes (IRM), em parceria com a Unicef Brasil e a Fundação FC Barcelona.

O curso tem 40 horas de duração e as inscrições se estendem até o dia 30 de novembro de 2018. Além de totalmente gratuito, conta com emissão de atestado e não exige pré-requisitos, nem a presença física em aulas.

De acordo com o Coordenador da Juventude e mobilizador do selo Unicef em Penedo Cleyton Porfírio, o público-alvo abrange todos os educadores, professores e gestores da área de educação, sendo esse um espaço online para educadores e outros interessados na inclusão escolar de estudantes com deficiência. As inscrições podem ser feitas por meio do seguinte link:

https://institutorodrigomendes.org.br/instituto-rodrigo-mendes-lanca-curso-online-gratuito-educacao-fisica-inclusiva/

O Portas abertas EAD é composto por textos e vídeo aulas, sobre a teoria e a prática da educação inclusiva. Cleyton Porfirio também destaca que a realização de politicas públicas de qualidade, incluindo cursos e capacitações, a exemplo do “Portas abertas para a inclusão”, é um requisito muito importante para a conquista do Selo Unicef para Penedo. Enfatizando também o apoio de Aliny Costa, Secretária de Cultura e Wanderleia Nunes Presidente do CMDCA.

O Selo Unicef é um reconhecimento internacional, conquistado pelos municípios que atingem bons resultados, em prol de mais qualidade de vida para crianças e adolescentes.

O curso

Apesar de ter como foco a educação física, o curso aborda diversos temas da inclusão escolar no Brasil, como histórico e legislação, acessibilidades e práticas inclusivas. Por isso, pode ser cursado por professores de todas disciplinas, gestores escolares, familiares e demais interessados em inclusão de pessoas com deficiência na escola.

Os sete módulos que compõe o curso são independentes. Isto é, cada participante decide em que ordem estudar e em quanto tempo. Ao final, são oferecidas orientações metodológicas para o desenvolvimento de um projeto de intervenção. Cumpridas todas as etapas, o IRM emite um atestado de participação.

O Portas abertas EAD é totalmente acessível e conta com recursos de Língua brasileira de sinais (Libras), legendas e áudio descrição.Nascendo de uma parceria entre o Instituto Rodrigo Mendes, o UNICEF Brasil e a Fundação FC Barcelona em 2012, com o objetivo de formar educadores para promover a inclusão escolar de estudantes com deficiência por meio de práticas esportivas. Em três edições semi presenciais, a formação passou por 16 municípios em 15 estados, certificou mais de 900 cursistas e atingiu cerca de 90 mil estudantes.

Fonte: Ascom/PMP