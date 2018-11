FPI interdita abatedouro clandestino em Santana do Ipanema

Data: 14/11/2018



Um abatedouro clandestino que funcionava na periferia de Santana do Ipanema, município do Sertão alagoano, foi interditado na noite desta terça-feira (13) pela Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL).

Os abatedores foram pegos em flagrante enquanto cortavam a carne dos animais. Dois grandes caldeirões cozinhavam as vísceras de cinco porcos abatidos momentos antes da chegada da equipe de fiscalização. Estes já se encontravam armazenados em um casebre de madeira, aos fundos do terreno, sem qualquer apego à higiene ou inspeção sanitária.

Em meio aos caldeirões e grandes mesas de corte, cabeças de porcos penduradas com guinchos escorriam sangue fresco que molhava o chão, dividido entre cachorros, gatos e crianças que transitavam normalmente. O abatedouro funcionava aos fundos de um aglomerado de pequenas casas onde mora uma só família, todos vivendo direta ou indiretamente do abate clandestino.

Devido à situação social e econômica da família, apenas os dois líderes do abatedouro foram encaminhamos à Delegacia Regional de Santana do Ipanema e responsabilizados criminalmente com base no artigo 54 da Lei 9605/98 de crimes ambientais, popularmente conhecida como Lei da Vida, com pena de um a quatro anos, sendo passível de fiança.

Os representantes do IMA ainda lavraram dois autos de infração por falta de licença ambiental e por lançamento de resíduos. Juntas, as multam superam o valor de seis mil reais. Já a Adeal encaminhou os porcos abatidos, mais de 300 quilos de carne, para incineração.

“Percebemos que as pessoas não tinham a informação necessária. São cinco pessoas da mesma família que só vivem disso. O impacto vai ser muito grande e é bastante provável que eles não voltem a trabalhar com isso”, contam os técnicos da equipe Produtos de Origem Animal e Produtos Perigosos, formada por membros do BPA, Adeal (Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas), CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária), CREA, IMA, PRF e MP/AL.

Fonte: Ascom FPI