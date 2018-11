Secult abre nova chamada pública para credenciamento de artistas

Data: 13/11/2018



Estão abertas, até 26 de novembro, as inscrições no edital de chamada pública para o credenciamento de atrações artísticas e culturais para eventos realizados pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A Secult também prorrogou o prazo das propostas credenciadas na primeira chamada, realizada em abril deste ano, por mais seis meses.

Podem participar do certame artistas, produtores de arte e cultura, companhias, grupos, bandas e coletivos com integrantes com mais de 18 anos. As condições de participação e documentos para inscrição estão disponíveis no link http://bit.ly/CredenciamentoSecultAL.

A secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, destaca que é a primeira vez que um edital beneficiará todos os segmentos artísticos do Estado: “É um marco para nossa trajetória, pois visamos valorizar e fortalecer a diversidade da cultura local, assim como possibilitar sua democratização e acesso. O Governo de Alagoas inova ao apresentar este modelo de contratação de atrações, valorizando os projetos culturais dos nossos artistas”.

As propostas inscritas serão analisadas em duas fases. A primeira, destinada à verificação do envio de documentos solicitados aos inscritos, será executada por uma comissão composta por técnicos da Secult. Já a segunda fase é destinada à avaliação técnica de todas as propostas habilitadas na fase anterior.

O prazo de credenciamento das atrações é de seis meses e os selecionados participarão de, no máximo, três eventos da Secult durante o período. Os artistas serão remunerados após as apresentações. Os valores podem chegar a R$ 12 mil. O resultado final está previsto para o dia 14 de dezembro.

Os interessados devem comparecer à Secult, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Maceió, das 8h às 14h, portando um CD, DVD ou pen-drive com conteúdos de análise documental e técnica.

O novo cronograma de inscrições foi divulgado no Diário Oficial do Estado, através da portaria nº 115/2018, e está disponível no site www.cultura.al.gov.br.

Fonte: Agência Alagoas