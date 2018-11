Servidores municipais de Maceió encerram greve após quase 4 meses de mobilização

Data: 13/11/2018



Após quase quatro meses de mobilização, os servidores municipais de Maceió decidiram encerrar a greve que começou no dia 17 de julho. A decisão foi tomada durante uma assembleia com a categoria, realizada no Sindicato dos Urbanitários, no Farol, na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com Sidney Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Maceió (Sindspref), as atividades voltam ao normal a partir de quarta (14).

Embora a greve tenha sido encerrada, o sindicato afirma que os servidores já estão se mobilizando para cobrar os retrotivos em 2019.

“A gente decidiu acabar com a greve de 2018, mas já começar a campanha para 2019, para que a data-base da gente [para o reajuste] seja de 1º de janeiro. As outras reivindicações a gente ainda vai definir”, disse.

No início da mobilização, eles cobravam aumento de 15,41%. Sem acordo, a categoria entrou em greve. A prefeitura de Maceió propôs um reajuste 3% e sancionou esse reajuste em agosto, com retroativo de junho.

A categoria vinha lutando para mudar a data-base do retroativo, de junho para janeiro. Enquanto durou a mobilização, foram mantidos 75% dos servidores da educação em atividade, em cada escola pública municipal, e os demais sindicatos mantiveram 50% trabalhando nas respectivas secretarias. Porém, sem negociação com a prefeitura, a greve chegou ao fim.

Fonte: G1/AL