Circuito Penedo de Cinema começa dia 26 de novembro

Data: 15/11/2018



O Circuito Penedo de Cinema está em contagem regressiva para começar. Em pouco menos de duas semanas, moradores e visitantes da cidade ribeirinha de Penedo poderão participar do maior evento de cinema de Alagoas, que ocorrerá entre 26 de novembro e 2 de dezembro.

Realizado por meio de parceria entre o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), Governo de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com apoio da Prefeitura de Penedo, Sebrae e Fapeal, o Circuito é um espaço para quem gosta de cinema e para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de assistir a filmes com estrutura de projeção e som de qualidade.

Além de propagar a produção cinematográfica nacional, o Circuito Penedo de Cinema ainda abre uma janela de aprendizado sobre a sétima arte e conscientização ambiental, ao promover momentos de debates, como os que ocorrerão durante a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental.

Com a participação e o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a mostra tem como principal objetivo promover a reflexão sobre questões ambientais e incentivar o público a agir em prol da preservação do meio ambiente.

Ao público presente, o evento oferecerá programação inteiramente gratuita e variada, com mostras de cinema infantil e competitiva de filmes em curta-metragem, além de oficinas, palestras e apresentações artístico-culturais com atrações alagoanas.

Todas as atividades e atrações do Circuito Penedo de Cinema serão divulgadas na próxima terça-feira (20), no site e nas redes sociais do evento.

Fonte: Assessoria