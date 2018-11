Governador em exercício homenageia Servidores Destaque da Educação

Data: 15/11/2018



O governador em exercício, Luciano Barbosa, participou, na noite desta quarta-feira (14), da solenidade de homenagem ao Servidor Destaque da Educação 2018. O evento foi realizado no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Jaraguá.

Para o governador, mais que uma homenagem, o Servidor Destaque da Educação 2018 é um momento de agradecimento. “Isso faz parte da valorização dos profissionais pelo compromisso que têm com a educação, então é muito importante para o nosso Estado ter um momento como esse para agradecer”, disse Luciano Barbosa.

Trinta e dois servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foram homenageados durante a solenidade, que contou, ainda, com a presença da secretária da pasta, Laura de Souza, e da superintendente de Valorização de Pessoas, Aracelly Soares.

Foram agraciados dois representantes de cada uma das 13 Gerências Regionais de Educação (Geres), além de representantes da administração central. Dentre os servidores destaque, quatro vão receber, em dezembro, a honraria do Mérito Sílvio Vianna, concedida pelo Governo do Estado àqueles que se dedicam com esmero ao serviço público.

O Servidor Destaque tem como objetivo reconhecer e homenagear a importância dos trabalhadores da Educação, em todas as áreas de atuação, que dedicam sua carreira ao aprimoramento dos serviços educacionais e que se destacam pelo zelo e presteza na sua área de atuação.

A secretária Laura Souza afirmou que 2018 foi um ano especial para todos que fazem a Educação em Alagoas. De acordo com ela, a entrega das homenagens do Servidor Destaque foi um evento para coroar o resultado positivo alcançado por Alagoas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). No Ensino Médio, o Estado subiu 11 posições no ranking nacional, passando de último a 16º colocado.

“Isso é fruto de um trabalho muito consistente, desenvolvido nos últimos quatro anos, resultado de uma grande mobilização com as secretarias municipais de Educação, dentro das nossas escolas, com o engajamento dos professores e também de uma nova política estruturada de acompanhamento pedagógico”, explicou a secretária de Educação.

Conheça a lista dos homenageados:

José Demétrio da Silva – Gabinete

José Adalberon de Almeida – Superintendência de Orçamento

José Gomes dos Santos – Superintendência de Finanças e Contabilidade

Aline Melquíades Ferreira – Superintendência de Engenharia e Tecnologia de Informação

Maria Lúcia do Nascimento Tenório – Superintendência de Valorização de Pessoas

Maria de Fátima Rebelo Figueiredo Graça – Superintendência de Políticas Educacionais

Flávio Lins Barbosa da Mota – professor 1ª Gere

Lindalva Barbosa dos Santos Machado – 1ª Gere

Gláucio do Nascimento Soares da Silva – 2ª Gere

Flauber Fabrício Santos – 2ª Gere

Cássia Sirlene Floriano da Silva – 3ª Gere

Andréia Marques Vilarins – 3ª Gere (Medalha Sílvio Vianna)

Mirlene Kelly Ferro da Silva Lima – professora 3ª Gere (Medalha Sílvio Vianna)

Radijalma Ferreira de Lima – 4ª Gere

Ailton Clarindo de França – 4ª Gere

Maria Eliete Barros da Rocha – 5ª Gere

Adriana Juvita da Silva – 5ª Gere

Jilvania Alves da Silva – 6ª Gere

Maria das Graças Wanderley de Oliveira – 6ª Gere

Nathaly Ferreira Batista – 7ª Gere

Gilmar de Oliveira Silva – 7ª Gere (Medalha Sílvio Vianna)

José da Silva Santos – 8ª Gere

Manoel Lúcio dos Santos – 8ª Gere

Antônio Alfredo Marinho – 9ª Gere

Maria Cristina do Nascimento Boia Araújo – 9ª Gere

Clebson Alexsandro Gama Cavalcanti – 10ª Gere

Sivaldo Farias Gomes de Melo – 11ª Gere

Ana Márcia Ribeiro de Andrade Feitoza – 11ª Gere

Edeilda Severino da Silva – 12ª Gere

Jefferson Henrique Alves de Oliveira Ribeiro – 12ª gere

José Claudevan Alves Almeida – 13ª gere – (Medalha Sílvio Vianna)

Edilza Maria da Silva – 13ª Gere

Fonte: Agência Alagoas