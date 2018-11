Em jogo de expulsões, CSA perde para o Avaí e frustra torcida no Rei Pelé

Data: 17/11/2018



Valia o acesso na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o CSA perdeu por 1 a 0 para o Avaí, diante de um Rei Pelé lotado mais uma vez e frustrou o torcida na tarde deste sábado (17), em Maceió. Getúlio anotou o único gol do jogo aos 39′ do primeiro tempo. Capa, do avaí, foi expulso aos 40′ da etapa inicial e Xandão recebeu vermelho direto aos 18′ do segundo tempo.

Com a derrota, o CSA pode sair do G-4 após mais de 30 rodadas seguidas no grupo de acesso. O Azulão tem 59 pontos e caiu para a quarta posição. O Goiás tem 57 pontos, está em quinto, mas ainda enfrenta o Oeste neste sábado, em São Paulo. O Avaí agora tem 60 pontos e assumiu a segunda colocação da Série B.

Mesmo com o revés em casa, o CSA ainda depende das próprias forças para lutar pelo acesso. Para isso, precisa vencer o Juventude na última rodada. A decisão ficou para Caxias do Sul.

Próxima rodada

O CSA decide a vida na Série B contra o Juventude no próximo sábado (24), às 16h (horário de Alagoas), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Avaí briga pela vaga com a Ponte Preta no mesmo dia e horário, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Fonte: TNH1