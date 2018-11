Willians Santana marca duas vezes, CRB bate o Londrina por 2 a 1 e se afasta do Z-4

Data: 16/11/2018



O Clube de Regatas Brasil conquistou grande vitória na luta pela permanência na Série B. O Galo bateu o Londrina por 2 a 1 nesta sexta-feira (16), no Estádio do Café, em Londrina, pela 37ª rodada da Segundona. Brilhou a estrela de Willians Santana, que marcou os dois gols da vitória regatiana. Dagoberto, de pênalti, anotou o gol do Tubarão.

O Galo agora tem 45 pontos e pulou para a 14ª posição. O Regatas só depende de si para garantir a permanência na Série B do ano que vem. O Londrina ficou nos 55 pontos e caiu para a sétima posição.

Um para cada lado

Antes da bola rolar, o CRB divulgou uma escalação com Felipe Menezes, Renan Oliveira e Neto Baiano no time titular. Mas quando o time subiu do vestiário, Wellington Carvalho, Leílson e Rafael Carioca estavam na equipe principal. Com os números e os nomes acertados, o jogo começou e o CRB já foi abrindo o placar com dois minutos. Paulinho cruzou na esquerda, Willians Santana apareceu livre na área, cabeceou no canto e marcou o nono gol dele nesta Série B. É o artilheiro do Galo na Segundona.

O Tubarão se lançou ao ataque e tentou o empate. Aos 6′, Dagoberto cobrou escanteio fechado, João Carlos desviou e a bola ainda bateu no travessão. Na lateral-direita, Everton Sena arrancou aos 11′, cruzou com veneno na direção de Willians Santana, mas a bola foi com muita velocidade e saiu. Aos 13′, Lucas Ramon chutou cruzado e João Carlos voou no canto para espalmar. No minuto seguinte foi a vez de Germano acertar lindo chute e carimbar a trave.

Aos 23′, em levantamento na área regatiana, Dagoberto se enroscou com Everton Sena e o árbitro Marcelo de Lima Henrique interpretou como pênalti. Os jogadores do Galo reclamaram inconformados com o lance. Na cobrança, DAgoberto deslocou João Carlos e empatou o jogo. O Londrina seguiu insistindo nos cruzamentos, enquanto a defensiva do Regatas afastava quase todas. Aos 43′, Higor Leite tentou cortar a bola na área paranaense e Vagner precisou espalmar para evitar o gol contra.

Ficha técnica

Londrina

1- Vagner

2- Lucas Ramon

3- Dirceu (13- Matheus Mancini, aos 16′ do 2º tempo)

4- Leandro Almeida

6- Sávio

5- Jardel

8- Germano

7- Paulinho Moccelin (21- Thiago Ribeiro, aos 23′ do 2º tempo)

10- Dagoberto

11- Higor Leite

9- Felipe Marques

Técnico: Roberto Fonseca

Banco: 12- Alan, 13- Matheus Mancini, 14- Luizão, 15- Sílvio, 16- Victor Luiz, 17- Jô, 18- Moisés, 19- Carlos Henrique, 20- Patrick Vieira, 21- Thiago Ribeiro, 22- Dudu e 23- Anderson Leite.

CRB

1- João Carlos

21- Wellington Carvalho

3- Everton Sena

4- Anderson Conceição

6- Paulinho

5- Claudinei

2- Tinga

7- Willians Santana (13- Lázaro, aos 43′ do 2º tempo)

16- Leílson

11- Iago

15- Rafael Carioca (8- Renan Oliveira, aos 12′ do 2º tempo)

Técnico: Roberto Fernandes

Banco: 12- Edson Mardden, 8- Renan Oliveira, 9- Neto Baiano, 10- Felipe Menezes, 13- Lázaro, 14- Luiz Otávio, 17- Mazola, 18- Rafael Costa, 19- Alípio.

Gols

Londrina: Dagoberto (pênalti, aos 26′ do 1º tempo).

CRB: Willians Santana (2′ do 1º tempo e 30′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

Londrina: Leandro Almeida.

CRB: Leílson, Rafael Carioca, Wellington Carvalho.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CBF/RJ);

Auxiliar 1: Michael Correia (CBF/RJ);

Auxiliar 2: Thiago Henrique Neto Correia Farinha (CBF/RJ);

4º árbitro: José Mendonça da Silva Junior (CBF/PR).

Fonte: TNH