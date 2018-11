Bombeiros resgatam 10 banhistas durante afogamento no Francês

Data: 18/11/2018



Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionadas para o resgate de 10 banhistas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, na noite desse sábado (17). Dentre as vítimas, três crianças, que, por pouco, não foram arrastadas pela correnteza.

De acordo com o relatório de ocorrências do Corpo de Bombeiros, o grupo de banhistas, cujos nomes não foram identificados, tomava banho no Francês, quando começou a se afogar, o que despertou a ação de salva-vidas.

Em poucos minutos, cinco bombeiros conseguiram retirar três crianças, com idades de 9, 10 e 13 anos, um adolescente de 17 anos e mais seis adultos, sendo cinco deles de 18 e outro de 20 anos.

Todas as vítimas eram do sexo masculino e foram resgatadas com sucesso, sendo liberadas ainda no local do incidente.



Fonte: Gazetaweb