Flamengo vence com um a menos e volta a sonhar com título

Data: 18/11/2018



O Flamengo conquistou uma importante e dramática vitória na tarde desse domingo em cima do Sport Recife, na lotada Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mesmo com a expulsão de Lucas Paquetá, os flamenguistas tiveram força para arrancar o placar de 1 a 0, graças a gol de Willian Arão.

O triunfo dos cariocas, aliado ao tropeço do Palmeiras, fez com que a diferença do rubro-negro para o líder caísse para cinco pontos (66 a 71) a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. O Inter, que também não venceu nesse domingo, fica atrás do Flamengo na tabela, com um ponto a menos. Já o Sport não sai dos 38 pontos, um ponto a mais que o América-MG, primeiro membro da zona de rebaixamento.

Dorival Júnior apostou em Geuvânio no duelo contra o Leão e deu nova chance a Vitinho e Henrique Dourado. Everton Ribeiro perdeu a titularidade, mas, o que se viu no primeiro tempo foi apenas um perde e ganha tremendo. Os goleiros Cesar e Mailson pouco trabalharam até o intervalo.

Na etapa final, o panorama mudou com a expulsão de Lucas Paquetá ainda aos 15 minutos. O meia do Flamengo conseguiu levar dois cartões amarelos em lances seguidos e deixou sua equipe com um jogador a menos.

Dorival Júnior, então, mandou a campo Berrio e Everton Ribeiro. Gauvênio e Dourado foram sacados, e o inesperado aconteceu. Com um jogador a mais, o Sport não soube o que fazer e, aos poucos, foi levando susto atrás de susto. Berrío chegou a acertar a trave pouco antes da bola, enfim, entrar.

Vitinho cobrou escanteio e Willian Arão aproveitou saída ruim do goleiro Mailson para marcar o único gol do jogo, de cabeça.

Daí para frente foi só segurar o resultado até o apito final. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Grêmio, quarta-feira, enquanto o Sport visita a Chapecoense, no dia seguinte.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 18 de novembro de 2018, domingo

Horário: 17h00 (Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rogerio Pablos Zanardo (SP)

Cartões amarelos: Cláudio Winck (SPO); Paquetá (2) (FLA)

Cartão vermelho: Paquetá (FLA)

Público: 26.005 pessoas.

Renda: R$ 283.760,00

GOL:

Flamengo: William Arão, aos 36 minutos do 2T

SPORT: Mailson; Cláudio Winck, Ronaldo Alves. Adryelson e Ernando; Marcão (Felipe Bastos), Jair, Gabriel, Mateus Gonçalves e Michel Bastos (Matheus Peixoto); Hernane (Marlone)

Técnico: Milton Mendes

FLAMENGO: Cesar; Léo Duarte, Rhodolfo, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Geuvânio (Éverton Ribeiro) e Vitinho (Piris); Henrique Dourado (Berrío)

Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Terra