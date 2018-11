Alagoas tem mais de 410 mil beneficiários do Bolsa Família, diz governo

Data: 19/11/2018



O governo de Alagoas informou nesta segunda-feira (19) que o número de beneficiários do Programa Bolsa Família passa dos 410 mil. O levantamento toma como base dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) para o mês de setembro.

O Estado informou que tinha 407.327 famílias atendidas no mês de outubro e chegou a 413.981 famílias beneficiadas no mês de novembro. O pagamento começa nesta segunda-feira (19) e segue até o dia 30.

A coordenadora estadual do programa Bolsa Família, Maria José Cardoso, acredita que o aumento no número de famílias que recebem o benefício é reflexo dos processos de revisão e averiguação cadastral, realizado pelo Governo Federal nos últimos meses.

“Registamos um aumento de 6.654 concessões em Alagoas. Isso acontece porque aquelas famílias que deixaram o programa, deram lugar a outras. Algumas não cumpriram os pré-requisitos necessários, outras não atualizaram os dados cadastrais. Também é importante lembrar que a habilitação, seleção das famílias e concessão de benefícios do Bolsa Família são realizadas de modo automatizado e impessoal, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão”, afirmou.

Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.

Fonte: G1/AL