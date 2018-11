Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais convoca reunião em regime de urgência

Data: 19/11/2018

A Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais em Penedo, está convocando uma reunião em regime de urgência com gestantes e nutrizes contempladas pelo programa estadual. Os encontros serão divididos em dois momentos, sendo o primeiro deles realizado com as gestantes nesta terça-feira (20), no Auditório do Sindspem às 8 horas.

Já na quarta-feira, dia 21, será a vez das nutrizes participarem da reunião que é pré-requisito necessário como participação nas ações do programa para que seja garantida a sua permanência como beneficiária. A reunião com as nutrizes também acontecerá no Auditório do Sindspem, estando marcada para o mesmo horário, às 8 horas da manhã.

De acordo com a Coordenadora do Programa, Leidy Ane Oliveira, o momento é necessário para que sejam apresentadas as próximas datas de entrega das cestas nutricionais para o fechamento do cronograma 2018. Ela informou ainda que serão apresentadas nas reuniões as responsabilidades que todas as participantes devem assumir dentro do cronograma de ações do programa.

“É necessário que todas participem porque apresentaremos as condicionalidades do programa, como também a relação de gestantes notificadas porque não apareceram para retirar sua cesta. Aquelas que faltarem deverão justificar através de um atestado ou declaração, pois uma das condicionalidades delas no programa é justamente a participação nessas atividades”, declarou Leidy Ane.

Fonte: Ascom/PMP