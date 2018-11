Jogos da primavera 2018 têm inicio nessa quarta-feira (21) no Ginásio Pe. Manoel Vieira

Data: 19/11/2018

Os Jogos da primavera edição 2018, competição tradicional na cidade de Penedo, que esse ano reunirá 24 escolas das redes municipal, estadual e particular, serão abertos nessa quarta-feira (21), com um desfile que sairá da Praça São Judas Tadeu , em direção ao recém restaurado Ginásio Pe. Manoel Vieira, onde ocorrerão os jogos .

De acordo com a Coordenadoria de esportes, que está organizando os jogos, o principal objetivo é aumentar a prática de atividades esportivas em todas as Instituições de Ensino Públicas e Privadas do Município, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil Penedense, em torno do esporte.

Serão premiados a escola campeã geral dos jogos estudantis da primavera, como também as categorias: Rede municipal, estadual e particular. Também receberão prêmios atletas, técnicos, diretores, entre outras pessoas que forem destaques durante a competição.

Fazem parte da competição as seguintes modalidades esportivas: Vôlei de praia, handebol, vôlei de quadra, futsal, queimado, futevôlei, atletismo e natação nas categorias baby-mirim, mirim, infantil, juvenil e adulto. Somente estarão aptos a participar dos jogos, os alunos que tiverem frequência mínima necessária, nos últimos quatro meses.

Os jogos da primavera retornaram ao calendário de esportes do município em 2017, com a inclusão de novas modalidades esportivas e um maior número de participantes.

No dia (22) acontecerão as provas de Natação, na piscina do Colégio Imaculada a partir das 8h. Os jogos seguirão até o próximo dia 04 de dezembro reunindo centenas de estudantes e atletas.

Fonte: Ascom/PMP