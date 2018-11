Veículos com GNV contarão com redução no IPVA de 2019 em Alagoas

Data: 19/11/2018



A redução no imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, concedida aos veículos movidos a gás natural veicular (GNV) em Alagoas, vem fazendo com que motoristas adaptem seus carros para o uso do GNV. Para garantir o desconto na alíquota do IPVA 2019, este é o momento mais propício para os proprietários adaptarem seus automóveis. Cerca de 20 mil veículos utilizam o combustível alternativo no estado.

De acordo com a Instrução Normativa Nº 22/2018 da Sefaz/AL, quem usa GNV passa a ter uma alíquota de apenas 1,5% do valor do seu veículo, e chega a economizar entre 45% e 54% no valor do IPVA, a depender da potência do carro. O gerente comercial da Algás, Fabio Sousa, explica que os consumidores que adquirirem o kit GNV ainda esse ano já contarão com a redução no IPVA de 2019.

“Como estamos nos encaminhando para o fim de 2018, quem comprar seu veículo e adaptá-lo para o uso do gás natural veicular ou simplesmente adaptar o automóvel que já possui, contará não só com uma pequena parcela de IPVA esse ano, como já estará assegurando o desconto no imposto do ano de 2019”, esclarece o gerente.

Além dessa vantagem, outro aspecto que provoca ainda mais economia é a diferença de preço e rendimento do GNV em comparação à gasolina e ao etanol.

Nos postos de combustíveis de Maceió, segundo o levantamento feito na última semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a economia com uso do kit GNV em comparação aos combustíveis líquidos é de 40% a 45%. Só em Alagoas, são mais de 20 mil os veículos que utilizam o combustível alternativo.

GNV é mil

Ações de incentivo à adaptação do veículo para o gás natural veicular, como a promoção “GNV é mil”, da Algás, têm gerado mais oportunidades para que consumidores em Alagoas percebam a economia com combustível em seus orçamentos. Segundo a campanha, os primeiros 150 motoristas do estado que instalarem o kit a partir da 5ª geração com cilindros novos receberão um bônus de mil reais da Distribuidora. O consumidor pode acessar o regulamento no site da Algás.



com Ascom