Edital para Mais Médicos tem 128 vagas em 45 municípios de Alagoas

Data: 20/11/2018

O edital do Ministério da Saúde para o programa Mais Médicos, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20), oferta 128 vagas para Alagoas. Elas foram abertas para substituir médicos cubanos, após o anúncio da saída de Cuba do programa, na semana passada

Clique aqui e veja o edital

As vagas são para profissionais brasileiros e estrangeiros que tenham registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil. O salário é de R$ 11.800,00.

No estado, estão sendo ofertadas 123 vagas para atuação em 45 municípios e cinco Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba (veja tabela de vagas no final do texto). Em todo país, são 8517 vagas.

As inscrições estarão abertas a partir das 8h desta quarta-feira (21), vão até as 23h59 de domingo (25), e deverão ser feitas pelo site do programa. Na ocasião, o profissional escolherá o município disponível para a atuação e as atividades nos municípios devem começar a partir de 3 de dezembro.

Se houver vagas remanescentes, um segundo edital será lançado em 27 de novembro com vagas para brasileiros formados no exterior e estrangeiros.

Vagas para municípios de Alagoas

Água Branca – 3 vagas

Arapiraca – 4 vagas

Barra de Santo Antônio – 2 vagas

Belém – 1 vaga

Belo Monte – 3 vagas

Cacimbinhas – 3 vagas

Campestre – 2 vagas

Canapi – 4 vagas

Chã Preta – 3 vagas

Coité do Noia – 1 vaga

Colônia Leopoldina – 3 vagas

Coruripe – 2 vagas

Craíbas – 2 vagas

Dois Riachos – 2 vagas

Feliz Deserto – 1 vaga

Igreja Nova – 7 vagas

Inhapi – 2 vagas

Jacaré dos Homens – 1 vaga

Jacuípe – 2 vagas

Joaquim Gomes – 2 vagas

Jundiá – 2 vagas

Maceió – 2 vagas

Maragogi – 2 vagas

Maravilha – 3 vagas

Mata Grande – 4 vagas

Matriz de Camaragibe – 3 vagas

Minador do Negrão – 1 vaga

Olho d’Água das Flores – 2 vagas

Olho d’Água do Casado – 3 vagas

Olivença – 2 vagas

Ouro Branco – 3 vagas

Palestina – 1 vaga

Palmeira dos Índios – 2 vagas

Pão de Açúcar – 7 vagas

Pariconha – 1 vaga

Penedo – 7 vagas

Piaçabuçu – 2 vagas

Piranhas – 5 vagas

Porto de Pedras – 1 vaga

Santana do Ipanema – 5 vagas

São Brás – 2 vagas

São José da Tapera – 4 vagas

São Miguel dos Campos – 2 vagas

Teotônio Vilela – 2 vagas

União dos Palmares – 5 vagas

Fonte: G1/AL