Richarlison substitui Neymar e garante vitória do Brasil

Data: 20/11/2018



A Seleção Brasileira fechou o ano com mais uma vitória. Nesta terça-feira, no MK Stadium, em Milton Keynes, na Inglaterra, os comandados do técnico Tite enfrentaram a seleção de camarões, treinada por Clarence Seedorf, e fizeram seu dever de casa, batendo os rivais por 1 a 0, graças ao gol de Richarlison, que entrou logo nos primeiros minutos de jogo na vaga de Neymar, que sentiu a virilha.

Indo a campo com seis mudanças em relação ao time que enfrentou o Uruguai na última sexta, o Brasil teve de se adaptar com a sétima alteração na equipe logo aos sete minutos. Sem condições de continuar no jogo, Neymar foi diretamente para o vestiário junto com alguns membros do departamento médico da Seleção para já iniciar tratamento.

Ciente da importância de aproveitar a oportunidade que o acaso lhe presenteou, Richarlison acabou sendo um dos destaques do amistoso. Além de marcar o gol, tentou a todo o momento jogadas individuais e errou pouco, assim como o volante Allan, que desta vez iniciou como titular e aparentemente convenceu Tite de que pode ter chegado ao time canarinho para ficar.

A Seleção Brasileira agora só volta a entrar em ação em março de 2019, quando iniciará a reta final de preparação para a Copa América, que, inclusive, será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

Fonte: Terra