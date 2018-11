Secretaria de Cultura e Coordenadoria da juventude abrem inscrições para diversos cursos

Data: 20/11/2018

A Secretaria municipal de Cultura e a Coordenadoria da Juventude abriram inscrições na última segunda-feira 19, na Casa de aposentadoria, para diversos cursos de qualificação profissional na forma presencial e gratuita, com 40 horas de certificação cada, que serão realizados por meio da empresa Central do reforço, no período de 03 a 07 de dezembro.

Os cursos ocorrerão nos turnos matutino das 8 as 11h, vespertino- das 14 as 17 horas e noturno- das 19h as 22h, tendo as seguintes temáticas: Recepção clinica e hospitais; auxiliar de farmácia, auxiliar de classe, creche e berçário, com duração de 5 dias cada.

As inscrições deverão ser feitas de 19 a 30 de novembro, na Casa de Aposentadoria, das 8 às 14h e cada participante deverá levar 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com a empresa realizadora qualquer pessoa a partir dos 14 anos pode se inscrever, sendo necessário para isso apenas dados pessoais como: Nome completo, telefone de contato, endereço e a doação de um quilo de alimento não perecível. O aluno que ao final de desejar receber o certificado de participação, deverá pagar uma taxa de adesão pelo mesmo, ao custo de R$ 40,00 o certificado.

A Central do reforço também informa que no primeiro dia de curso, os alunos devem comparecer nos seguintes horários: Às 9h pela manha, 14h à tarde e às 19h à noite.

Fonte: Ascom/PMP